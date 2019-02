EU-Wahlkampf: FPÖ macht Flüchtlinge zum Thema Nummer 1

Kickl ließ das nicht gelten: "Die Antwort der Europäischen Kommission suggeriert fälschlicherweise, dass die Aberkennung bei Straffälligkeit völlig im nationalen Ermessen liegt." Die Kommission sage aber mit keinem Wort, dass die Festlegung, was eine schwere Straftat sei, weitgehend durch die Rechtsprechung (VfGH, VwGH), aber auch durch den EuGH erfolge, weil die diesbezüglichen Konkretisierungen im EU-Recht fehlten. Es sei daher auch notwendig, in der Statusverordnung beispielhaft Straftaten zu erwähnen, die zu einer Aberkennung des Schutzstatus führen sollen: "Daher braucht es eine deutliche Verschärfung und eindeutige Konkretisierung des EU-Rechts."

Daher bleibt Kickl bei seinem Vorschlag. Konkret fordert der Ressortchef dabei, dass ein Asylstatus schon bei einer Straftat wie etwa bei Gewalt gegen Frauen oder sexuellen Übergriffen aberkannt werden können soll.

Karas: Kickl verschleiert Pläne der EU

Aber auch ÖVP-Kandidat Karas schlägt in dieselbe Kerbe wie der Migrationskommissar: „Seit 2016 liegen die Gesetzesvorschläge vor. Seitdem geht kaum etwas weiter, weil immer irgendein Mitgliedstaat eine Einigung blockiert. Wenn BM Kickl Änderungen der EU-Gesetze fordert, verschleiert er dabei, dass die EU seit 2016 Änderungen will, dies aber am Streit der Mitgliedstaaten scheitert“, schrieb Karas in seinem aktuellen Facebook-Posting.

Karas habe Staatssekretärin Karoline Edtstadler (Nummer 2 auf der ÖVP-EU-Liste) gebeten, noch stärker gemeinsam auf eine Einigung beim Asylpaket zu drängen.

Vilimsky wirft ÖVP "linksgrüne Willkommenspolitik" vor

Der eigentliche FPÖ-Spitzenkandidat für die Europawahl, Harald Vilimsky, konnte Karas‘ Aussagen freilich nicht lange stehen lassen. Er halte dessen Forderung nach einer schnelleren Abschiebung straffällig gewordener Asylwerber für "keineswegs glaubwürdig". Karas und die ÖVP hätten in den letzten fünf Jahren eine "linksgrüne Willkommenspolitik tatkräftig im Haus unterstützt", schrieb er am Sonntag in einer Aussendung.

"Seine Wandlung 'vom Saulus zum Paulus' geschieht anscheinend aus politischem Kalkül und soll dem Wähler weismachen, er habe sich in dieser Frage geläutert", so Vilimsky. Karas' Wortmeldungen dürfe man nicht eine Minute lang Glauben schenken, denn: "Die FPÖ ist die einzige Partei die hier konsequent für eine härtere Gangart gegenüber straffälligen Asylwerbern aufgetreten ist, während ÖVP, SPÖ, Grüne oder NEOS besonders auf EU-Ebene noch mehr an Zuwanderung wollten."