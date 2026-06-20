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70 Jahre FPÖ

Kickl feiert Jubiläum mit Orbán, Weidel, Wilders und Roberto Blanco

Die FPÖ begeht ihr 70-jähriges Bestehen in der Hofburg mit "patriotischen Politikern". Am Abend will FPÖ-Chef Herbert Kickl beim "Volksfest" am Stephansplatz eine Rede halten.
Johanna Hager
20.06.2026, 14:53

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Herbert Kickl

Sie inszenieren sich zwischen staatstragend und volksnah und überlassen dabei nichts dem Zufall: Die Freiheitlichen, die heuer ihr 70-jähriges Bestehen feiern, die stimmenstärkste Partei im Parlament (2004: 28,9 %) stellen und seit Monaten in Umfragen führen (36,9 % laut APA-Wahltrend), während die Regierungsparteien unter ihren Wahlergebnis-Werten liegen (ÖVP:20,9 %/SPÖ:17,7 %, Neos 8,4 %), feiern sich am Vortag der Sommersonnenwende erst in der Hofburg und dann am Stephansplatz. 

Verfolgen Sie hier den Live-Stream aus der Hofburg

"Bedeutende patriotische Politiker Europas" wie Alice Weidel und Tino Chrupalla (AfD), der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders oder der frühere ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sollen bei den Reden von Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek, Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz und FPÖ-Chef Herbert Kickl dabei sein. 

Um 18 Uhr will Kickl am Stephansplatz beim "Volksfest" reden, ehe Roberto Blanco das Mikrofon übernehmen wird.

Was das Treffen von Ex-Kanzler Kurz und FPÖ-Chef Kickl mit 2028 zu tun hat

Während am Stephansplatz bei sengender Hitze der Soundcheck vor ein paar Hundert Sonnenhutträgern gemacht wird, füllt sich die gut klimatisierte Hofburg mit Anzugträgern und Frauen in Sommerkleidern wie Dirndn.

Wir berichten live, der Artikel wird laufend aktualisiert.

FPÖ Wahlergebnisse

Kurz nach 15 Uhr tosender Applaus und stehende Ovationen für die Ehrengäste aus dem Ausland und den FPÖ-Chef und das über Minuten noch ehe die erste von mehreren musikalischen Einlagen folgen. Der Festsaal 1 ist bis auf den letzten Platz besetzt, dutzende Funktionäre stehen während des Festaktes.

 

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