Kickl feiert Jubiläum mit Orbán, Weidel, Wilders und Roberto Blanco

Sie inszenieren sich zwischen staatstragend und volksnah und überlassen dabei nichts dem Zufall: Die Freiheitlichen, die heuer ihr 70-jähriges Bestehen feiern, die stimmenstärkste Partei im Parlament (2004: 28,9 %) stellen und seit Monaten in Umfragen führen (36,9 % laut APA-Wahltrend), während die Regierungsparteien unter ihren Wahlergebnis-Werten liegen (ÖVP:20,9 %/SPÖ:17,7 %, Neos 8,4 %), feiern sich am Vortag der Sommersonnenwende erst in der Hofburg und dann am Stephansplatz.

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