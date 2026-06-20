Kickl feiert Jubiläum mit Orbán, Weidel, Wilders und Roberto Blanco
Sie inszenieren sich zwischen staatstragend und volksnah und überlassen dabei nichts dem Zufall: Die Freiheitlichen, die heuer ihr 70-jähriges Bestehen feiern, die stimmenstärkste Partei im Parlament (2004: 28,9 %) stellen und seit Monaten in Umfragen führen (36,9 % laut APA-Wahltrend), während die Regierungsparteien unter ihren Wahlergebnis-Werten liegen (ÖVP:20,9 %/SPÖ:17,7 %, Neos 8,4 %), feiern sich am Vortag der Sommersonnenwende erst in der Hofburg und dann am Stephansplatz.
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"Bedeutende patriotische Politiker Europas" wie Alice Weidel und Tino Chrupalla (AfD), der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders oder der frühere ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sollen bei den Reden von Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek, Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz und FPÖ-Chef Herbert Kickl dabei sein.
Um 18 Uhr will Kickl am Stephansplatz beim "Volksfest" reden, ehe Roberto Blanco das Mikrofon übernehmen wird.
Während am Stephansplatz bei sengender Hitze der Soundcheck vor ein paar Hundert Sonnenhutträgern gemacht wird, füllt sich die gut klimatisierte Hofburg mit Anzugträgern und Frauen in Sommerkleidern wie Dirndn.
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Kurz nach 15 Uhr tosender Applaus und stehende Ovationen für die Ehrengäste aus dem Ausland und den FPÖ-Chef und das über Minuten noch ehe die erste von mehreren musikalischen Einlagen folgen. Der Festsaal 1 ist bis auf den letzten Platz besetzt, dutzende Funktionäre stehen während des Festaktes.
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