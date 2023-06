Herbert Kickl: "Jetzt will ich es wissen, Herr Bundespräsident"

Die Grünen würde eine Politik gleich einer "Weltuntergangssekte" betreiben. Die Neutralität würde zerstört und Österreich sei "Europameister der Idiotie" nicht nur in punkto Migration geworden.

Der FPÖ-Chef spricht die Teuerungsrate an, die Sicherheit und die Bildung. Man lerne in der Schule nicht mehr lesen, schreiben und habe keine Höflichkeitsformen mehr - "dafür können sie alle gendern", so Kickl, der die Gründe für die Bildungsversäumnisse allen Parteien zuschreibt. Die FPÖ ausgenommen - natürlich.

"Selbsternannte Elite vs. Bodenständige"

Auch das Zusammenspiel zwischen Politik und "etablierten Medien" findet Platz in Kickls Rede. "Die einen lügen wie gedruckt, die anderen drucken die Lügen", sagt Kickl und bekommt dafür Applaus. Er richtet sich an die "normalen Leute, an die Bodenständigen, die mit beiden Beinen am Boden stehen" und nicht an die "selbsternannte Elite", die sich frage "Wie kann man diesen Kickl stoppen?"

Der FPÖ-Chef gibt sich selbst die Antwort: "Gar nicht! Wenn wir mehr zusammenrücken und mehr werden, dann kann uns nichts mehr stoppen. Keine Medienwalze, noch Parteien - aber auch kein Bundespräsident", wird Kickl immer lauter. "Jetzt will ich es wissen, Herr Bundespräsident."

Die FPÖ höre sich die Sorgen und Ängste der Menschen an, sie schüre keine Angst, wiederholt Kickl in unterschiedlichen Formulierungen. "Ich bin nicht nur Politiker, sondern selber auch Familienvater."

"Mehr Paprika"

Eine "wichtige Botschaft" hat Kickl für die Leobener, die gegen das Asylwerber-Quartier. Es ist dieselbe Botschaft, die er vor sechs Monaten den Kindbergern zurief. Es sei weder "rechtsextrem" noch "schlecht oder böse", wenn man gegen Asylquartiere auftrete. "Lasst Euch keine Millisekunde von irgendjemandem in der Politik, in den Medien, in der Kirche oder der sogenannten Zivilgesellschaft ein schlechtes Gewissen machen".

Wenn Kickl in "spätestens einem Jahr Volkskanzler sei", dann, so verspricht er nach einer guten halben Stunde Redezeit, werde "die Halle in Leoben zugedreht". Dann habe das "jahrelange Elend ein Ende" und würden auch Einrichtungen in "Spital am Semmering, in Kindberg und an vielen anderen Orten" geschlossen. Dafür brauche es "politischen Willen und Mumm" - und beides habe Kickl, wie er sagt.

Von freiheitlichen Funktionären verlange der Parteichef "bedingungslose Hingabe zur Bevölkerung", von Institutionen wie EU oder WHO müsse man sich abwenden.

Vorbild Orban

Österreich müsse vehement gegen das Schlepperwesen vorgehen, sich ein Beispiel an Viktor Orban nehmen. "Orban macht alles richtig, Nehammer macht alles falsch". Geht es nach Kickl, dürfen Asylwerber keine Geldleistungen mehr erhalten. "Österreich muss mehr ungarischen Paprika in das Asylwesen bringen". Man dürfe in Österreich überhaupt keinen Asylwerberantrag mehr annehmen. Das Gegenteil sei aber der Fall. "Der ÖVP-Innenminister verfolgt 365 Tage im Jahr den Tag der Offenen Tür an den Staatsgrenzen." Nach knapp einer Stunde schließt Herbert Kickl mit dem Aufruf, ihn und die Partei zu unterstützen. Es gehe um einen "Befreiungschlag gegen die EU-Hörigkeit, Befreiungsschlag gegen den Genderwahnsinn und die Völkerwanderung."

Es gehe ihm selbst um kein Amt, sondern darum "dass das kleine Glück und Zufriedenheit überwiegen über die Sorgen und Nöte". Aber natürlich, so Kickl süffisant, gehe er voran und werde vor dem Bundeskanzleramt nicht stoppen, sondern "hineingehen" und "Volkskanzler" sein, wenn er die nötige Unterstützung erhalte.