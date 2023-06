Die Freiheitlichen kündigen Gender-Aus im Land NÖ an

Das Aus für Binnen-I und Gender-Stern kommt übrigens in enger Absprache mit der Volkspartei. In Teilen der ÖVP wurden bereits in den vergangenen Jahren kritische Worte gegen das Gendern laut.

Wie die entsprechende Verordnung im Detail aussehen könnte, soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden, heißt es.