FPÖ-Chefin Svazek: "ÖVP muss Buße tun"

Dass sie die beiden Kleinparteien aus dem Lager der Corona-Maßnahmen-Kritiker - die MFG und "Wir sind Salzburg" - am 23. April Stimmen kosten werden, glaubt Svazek nicht. "Den Salzburgern ist klar, dass es um die Führungsfrage in diesem Land geht. Eine Stimme für eine dieser Parteien ist eine verlorene Stimme."

Keine neuen Asylquartiere

Die Landesregierung müsse sich nach der Wahl wieder stärker in die Asyl- und Migrationspolitik einbringen. "Wir sind nicht mehr in der Lage, die Kapazitäten an Flüchtlingen aufzunehmen. Irgendjemand muss damit beginnen, das zu artikulieren. Dann kann das Land Druck auf den Bund aufbauen."

Neuen Asylquartieren in Salzburg erteilt Svazek eine Absage. Gar kein Verständnis habe sie, wenn das Land nach Flächen für Asylquartiere in Holzbauweise suche, während es an Grund und Boden für leistbares Wohnen für die Salzburger fehle.