ÖVP: Leichte Verluste

Die ÖVP würde damit gegenüber ihrem 2018er-Ergebnis (37,78 Prozent) zwar verlieren, es würde aber nicht in Richtung des historischen Tiefststandes aus dem Jahr 2013 gehen. Damals - beim vom Salzburger Finanzskandal überschatteten Urnengang - kam die Partei auf nur 29,01 Prozent. Die -7,52 Prozentpunkte bedeuteten (abgesehen von den -13,04 Punkten im Jahr 1949) das größte Minus der Salzburger Schwarzen.

2018 folgte dann mit dem Zugewinn um 8,77 Prozentpunkte das größte Plus der ÖVP. Ein neuerliches Abrutschen unter die 30-Prozent-Marke wie - einmalig - im Jahr 2013 droht voraussichtlich eher nicht. Für die ÖVP geht es wohl darum, den Trend der massiven Einbrüche der Landeshauptleute-Parteien (wie in den jüngsten Landtagswahlen in Tirol, Niederösterreich und Kärnten) zumindest einzudämmen.