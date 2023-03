SPÖ-Wahlkampfauftakt in Salzburg: Kern und Rendi-Wagner im Angriffsmodus

Vielleicht hatte man sich aber auch einfach darauf geeinigt, Eggers Auftakt nicht komplett von den innerparteilichen Querelen überschatten zu lassen. Tatsächlich wurde der Führungsstreit am Abend nie direkt angesprochen - er schwang in den Reden aber im Subtext mit.

"Meinungsumfragen sind böse"

Landesgeschäftsführer Gerald Forcher gab den Einpeitscher und sorgte gleich zu Beginn für einige knackige Sager. „Es wird do in der Kistn so richtig rappeln“, versprach er. Für erste Lacher sorgte er, als er meinte, Meinungsumfragen seien böse. „Egal, ob sie gut oder schlecht sind. Wir verlassen uns auf keine Umfragen, sondern nur auf uns selber“, so Forcher. Das Gebot der Stunde sei darum Mobilisierung.

Bei der Begrüßung von Rendi-Wagner war der Applaus laut, der für Kern und Burgstaller war noch lauter. Für Egger gab es sogar Standing Ovations.