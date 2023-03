"ÖVP am Sand", "Dirndlskoalition gescheitert": Salzburger Blaue gehen in den Wahlkampf

"ÖVP am Sand"

Dass Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in sein Personenkomitee nun Karl Schnell geholt habe, zeige, "wie die ÖVP am Sand ist". In den letzten zehn Jahren würden offene Wunden in der Salzburger Bevölkerung klaffen. "So einen Landeshauptmann hat Salzburg nicht verdient", wetterte Svazek gegen Haslauer.

Was die Strompreiserhöhung betrifft, so kritisierte sie, dass der Landeshauptmann mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Salzburg AG gesprochen habe, der er ja selber sei, und dann zu keiner Lösung gekommen sei.