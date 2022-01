Sie sagen, Impfen sei eine „individuelle Entscheidung“. Wo bleibt die Solidarität?

„Solidarität“ ist ein Wort, das gut klingt. In der Pandemie ist es zum Mittel geworden, anderen ein schlechtes Gewissen zu machen und selbst eine moralische Überlegenheit zu demonstrieren. Ein Geimpfter kann aber nach wie vor Corona bekommen und andere anstecken.

Und die Solidarität gegenüber dem Gesundheitspersonal? In den Spitälern liegen ja vor allem Ungeimpfte.

Die Milliarde, die die Regierung jetzt in eine Impflotterie steckt, könnte man auch in das Gesundheitssystem stecken. Hinter so einem Weg würden 100 Prozent der Bevölkerung stehen – Geimpfte und Ungeimpfte.

Die Fronten sind verhärtet – nützen Impfpflicht und Impflotterie noch etwas?

Zwang macht aus Skeptikern extreme Gegner. Wer jetzt noch ungeimpft ist, den kriegt man nicht mehr, den hat man endgültig verprellt.

Was würden Sie tun, um die Pandemie zu bekämpfen?

Ich würde mir ein Beispiel an Ländern nehmen, die jetzt positiv damit umgehen. Die Schweiz oder Dänemark haben entschieden, zu akzeptieren, dass es wiederkehrend Wellen geben wird.

Und in Kauf zu nehmen, dass Menschen daran sterben?

So traurig diese Schicksale sind, wird man im Leben nie alle Risiken ausschalten können. Mir wäre wichtig, dass man die vulnerablen Gruppen schützt, aber den Rest der Gesellschaft wieder normal leben lässt.

Sie nehmen an Corona-Demos teil. Wenn Sie jemanden sehen, der einen Judenstern mit dem Schriftzug „ungeimpft“ trägt – was tun Sie?

Ich bin nicht auf einer Demo, um andere zu maßregeln. Außerdem: Wer so einen Vergleich zieht, verherrlicht ja nicht den Nationalsozialismus, sondern drückt seine Sorge um Demokratie und Grundrechte aus.

Sie sorgen sich sicher auch um die Demokratie – tragen Sie einen solchen Stern?

Nein, da würde ich wahrscheinlich auf sämtlichen Titelseiten geprügelt werden. Aber ich finde es legitim, aufmerksam zu machen, was diese Spaltung für eine Gesellschaft bedeuten kann. Der geringste Hauch von Antisemitismus ist natürlich abzulehnen.

Die Aggressionen sind dort teils so heftig, dass Oberösterreich jetzt Schutzzonen vor Spitälern machen will. Was halten Sie davon?

Man soll seinen Unmut da deponieren, wo er hingehört – bei der Regierung. Ich bin absolut dagegen, dass vor Krankenhäusern demonstriert wird. Bannmeilen dürfen aber nicht zu weit gehen, das wäre eine Einschränkung des Demonstrationsrechts durch die Hintertür.

Wie kann die FPÖ dazu beitragen, dass sich das Klima im Land verbessert?

Ich glaube, dass sich alle am Riemen reißen müssen. Wir müssen wieder ins Diskutieren kommen. Momentan versucht jeder, den anderen niederzuringen und am Boden zu fixieren.

Gilt das auch für Ihren Parteichef Herbert Kickl?

Ja, das muss für alle gelten. Aber Aktion erzeugt immer Reaktion. Der Ball liegt bei der Regierung, bei dem Wahnsinn, den sie von sich gibt. Sie ist für die Vertrauensbildung verantwortlich.