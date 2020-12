FPÖ-Bundesrat: Dollfuß im Vergleich zu Kurz ein "Lercherlschas"

"Totalitäre Anwandlungen"

Die Regierung sei "von allen guten Geistern verlassen", sagte Steiner. In der Anfrage wurde Türkis-Grün "haarsträubender Dilettantismus in so gut wie allen betroffenen Ressorts" vorgeworden. Auch bezichtigte die FPÖ darin die Regierung und insbesondere Kurz "totalitärer Anwandlungen". Steiner verwies diesbezüglich auf die FPÖ-Ansicht, wonach für die Anfang Dezember startenden Massentests teils keine ausreichende gesetzliche Grundlage vorhanden seien. Denn notwendige Gesetzesänderungen würden erst in der zweiten Dezemberhälfte in Kraft treten.

Kurz und Anschober hätten in der Pandemie das demokratischen Prinzip "komplett verlassen", so die Schlussfolgerung des FPÖ-Bundesrats. Der Kanzler würde sich einen Staat wie unter Dollfuß wünschen. "Allerdings glaube ich, dass sich Herr Dollfuß gegen diesen Herrn Kanzler als Lercherlschas entpuppen würde", meinte Steiner. Und einmal mehr warf er Kurz vor, dieser habe den Österreichern "schon mehr oder weniger klar mitgeteilt", dass es einen "Impfzwang" geben werde - entweder "durch die hinterlistige Hintertür" oder per Gesetz.

Kurz: "Klar gegen Impfpflicht positioniert"

Kurz wies dies zurück. "Als Bundesregierung haben wir uns sehr klar gegen eine allgemeine Impfpflicht positioniert", sagte er bei der Beantwortung der "Dringlichen". Dennoch sei festzuhalten, dass die Impfung "das wirksamste Mittel gegen die Ausbreitung von COVID-19 ist" - und Kurz richtete an alle den Appell, möglichst an den Impfungen teilzunehmen. Erfreut zeigte sich der ÖVP-Obmann, "dass wir heute sagen können, dass der Lockdown Wirkung zeigt". Er hoffe, dass die Fallzahlen bis zum Ende des Lockdowns am Sonntag weiter sinken. Mitit den geplanten Massentests und weiteren Einschränkungen bis Weihnachten werde man die Neuinfektionen "möglichst weit" nach unten drücken.

"Es sind schmerzhafte Einschnitte, an die wir uns halten müssen", räumte Kurz ein, der von einem "massiven Freiheitseingriff, der uns allen keine Freude machen kann", sprach. "Der andere Weg würde aber bedeuten: Noch mehr Tote, noch stärkere Auslastung in den Spitälern, Überlastung der Intensivkapazitäten." "Insofern ist der Weg, den wir gehen ein schwieriger, unangenehmer, aber einer ohne Alternative. Insofern darf ich sie bitten diese Weg mitzutragen. Umso stärker unser Schulterschluss in dieser Sache ist, desto eher werden die Maßnahmen wirken."