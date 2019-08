FPÖ-Bericht: "Seriöse Historiker müssten sich davon distanzieren"

Weiter gehe aus dem Rohbericht nicht hervor, „was der Erkenntnisgewinn ist. Vielmehr wird der Eindruck erweckt, dass das Ergebnis schon im Vorhinein feststand“. Ähnliches befindet Politologe Thomas Hofer. Für ihn ähnelt der Bericht eher einer vom „Marketinggedanken getriebenen Pflichtübung“, die teilweise einen „parteipolitischen Spin“ aufweise. Gutachter Weber ortet in einem Teilbericht, in dem von einer „überzeugend“ und „wohlfundierten Studie“ die Rede ist, gar „Selbstlob: Ein in der Wissenschaft nicht übliches Stilmittel.“ Weber: „Jeder seriöse Historiker müsste sich davon distanzieren, dass das in den Rang der Wissenschaft gehoben wird.“

Mitarbeit: Diana Dauer