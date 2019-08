Historiker zu FPÖ-Bericht: "Wenig Inhatliches und teilweise faktisch falsch"

Die FPÖ habe sich zwar laut Baumgartner in den letzten Jahren in eine bessere Richtung bewegt, jedoch habe sich Heinz-Christian Strache mit der Aussage eines „Bevölkerungsaustausches“ an einer der „größten, wirkungsmächtigsten, rechtsextremen Verschwörungstheorien“ bemüht. „Das rückt ihn ganz klar in die Nähe von Rechtsextremisten. Das ist rechtsextremistisches Gedankengut," sagte der Historiker in der ZIB2.

Für Bamgartner gibt es viele Gründe die FPO als rechtsextrem einzustufen. Dazu gehören die Kooperation mit bekannten Rechtsextremen und die „Ethnisierung in sozialen Bereichen“.