Kurz bekräftigt Nein zu Aufnahme von Flüchtlingen

"In den letzten Tagen haben uns schreckliche Bilder aus dem Flüchtlingslager in Moria erreicht." Mit diesen Worten beginnt Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Erklärung auf Facebook und reagiert damit auf die humanitäre Flüchtlingskatastrophe in Moria und seine Kritiker in dieser Causa. Er beschreibt in der Folge seine Eindrücke von Besuchen in syrischen Flüchtlingslagern. Er beschreibt die "furchtbaren Bedingungen" unter denen die Flüchtlinge leben. "Das alles sind Erlebnisse, wo es nur eine Emotion gibt, nämlich den Wunsch zu helfen", sagt Sebastian Kurz.