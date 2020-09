Hunderte demonstrieren gegen Moria-Haltung der Regierung

Nach den Bränden im griechischen Flüchtlingslager Moria haben am Freitag hunderte Menschen in Wien unter dem Motto "Wir haben Platz" demonstriert. Nach einer internen Zählung der Polizei versammelten sich am frühen Abend 400 bis 500 Teilnehmer vor dem Bundeskanzleramt. Sie hielten Transparente wie "Moria ist Mord" in Händen und schrien: "Say it loud, say it clear: Refugees are welcome here!"

Zu der Demonstration hatten linke Gruppierungen wie Migrantifa Wien und Seebrücke Wien aufgerufen. Die Aktionsgruppe Seebrücke forderte die Schließung aller Flüchtlingslager, denn "wir haben Platz". Kritik übte die Gruppe auch an der "von Österreich mitgetragenen Abschottungspolitik der EU". Migrantifa, ein "Zusammenschluss von Antifaschisten mit Migrations- und Rassismuserfahrungen", erklärte auf Twitter: "Wenn euch eine brennende Kirche mehr wert ist als das Leben von 16.000 Menschen, dann scheißen wir auf eure europäischen Werte!"