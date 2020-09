Deutschland nimmt 100 bis 150 Minderjährige aus Moria auf

Müller will mehr

Man habe der griechischen Regierung zudem Hilfe bei der Versorgung vor Ort zugesagt, so Seehofer. Die griechische Regierung habe am Donnerstagnachmittag eine Bedarfsliste übermittelt. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstagabend erklärt, dass Deutschland und Frankreich eine Initiative in der EU gestartet hätten, um unbegleitete Minderjährige aus dem zerstörten Lager aufzunehmen. Dort lebten rund 13.000 Menschen, die nun obdachlos geworden sind.

CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller drängte indes darauf, auch erwachsene Migranten aus Moria aufzunehmen. Den Menschen muss jetzt sofort geholfen werden", sagte Müller der "Augsburger Allgemeinen" vom Freitag. Der Minister kritisierte die Haltung der griechischen Regierung, wegen mutmaßlicher Brandstiftung keine Bewohner des Lagers ausreisen zu lassen: "Die Menschen sind nach dem Ausbruch von Corona in dem Lager verzweifelt und bekamen keine Hilfe. Es ist tragisch, dass in der Panik einige offenbar keinen anderen Ausweg gesehen haben."