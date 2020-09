Schallenberg über Moria: "Müssen die Debatte deemotionalisieren"

Nach der Brandkatastrophe im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos haben einige EU-Länder angeboten, Menschen, vor allem Kinder, aufnehmen zu wollen.

Anders Österreich.

Nachdem Innenminister Karl Nehammer erklärt hatte, er gehe davon aus, dass der Brand von Flüchtlingen gelegt wurde und sie daher kein Recht auf Asyl in Europa hätten, erklärte auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in der ZIB2: „Wenn wir das Lager jetzt leeren, ist es gleich wieder gefüllt.“ Statt Flüchtlinge aufzunehmen, werde Österreich mit Geld und Sachleistungen helfen. Andernfalls würden immer neue Menschen ihr Leben in die Hände von Schleppern legen.