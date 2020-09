Nach Feuer in Moria: Europa und die Flüchtlingskinder

Die Bilder des brennenden Flüchtlingslagers haben die Debatte über die Aufnahme von Kindern aus überfüllten Camps wieder angeheizt. So will Norwegen beispielsweise 50 Kinder aus dem Lager auf Lesbos aufnehmen. Eine bereits im Mai angekündigte Maßnahme, die aufgrund des Brandes vorverschoben werden soll. In Deutschland bieten mehrere Bundesländer ihre Hilfe an, darunter Nordrhein-Westfalen. Dessen Ministerpräsident Armin Laschet will bis zu 1.000 Menschen aus Moria aufnehmen. Bundesinnenminister Horst Seehofer weigert sich allerdings, eine weitere Aufnahme von Flüchtlingen zuzulassen. Deutschland hatte bereits vor dem Brand 465 Menschen aus Moria, überwiegend Frauen und Kinder, Schutz geboten, andere Länder haben ebenfalls Aufnahmen angeboten.

Kein Recht auf Asyl

Anders Österreich. Innenminister Karl Nehammer geht davon aus, dass der Brand von Flüchtlingen gelegt wurde: „Gewaltbereite Migranten haben kein Recht auf Asyl in Europa“, sagte er.