Flüchtlinge: Bis zu 2200 Soldaten an Österreichs Grenzen

Die Situation der Flüchtlinge in Griechenland in der Türkei ruft die europäische wie österreichische Politik auf den Plan.

Montagvormittag erklären Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Karl Nehammer die weitere Vorgangsweise an der österreichischen Grenze.

Tanner spricht über Fake-News und darüber, dass die Türkei inszenierte Videos kolportiert. "Wir werden keine Flüchtlinge durchwinken", so Tanner. Am Mittwoch ist eine Fortführung des Assistenz-Einsatzes im Ministerrat beschlossen worden.

Aufgabe der Assistenzsoldaten sind für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit verantwortlich. Das beinhalte auch mehr Grenzkontrollen an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien. 850 Soldaten seien jetzt schon im Grenzeinsatz, so Tanner. Der Einsatz von über 2000 sei möglich.

"Bis zu 2200 Soldaten an der Grenze"

"Die Verlängerung bis zu 2200 Soldatinnen und Soldaten ist ein Zeichen dafür, dass es einen robusten Grenzschutz braucht", sagt Innenminister Karl Nehammer. Es handle sich um eine bewusste Provokation der Türkei, was in den letzten Tagen passiert sei.

Das Sicherheitsnetz bestehe aus drei Elementen, so Nehammer.

Der Außengrenzschutz, den Griechenland sicherstelle, sei von besonderer Relevanz.

Das zweite Sicherheitsnetz sei der Grenzschutz am Balkan.

Das dritte Sicherheitsnetz sei der eigene Grenzschutz, so Nehammer. Der Kanzler habe ihn wie Tanner beauftragt, dass sich Bilder wie 2015 nicht mehr wieder ereignen können.

Gemeinsam mit dem Bundesheer sei es nun möglich, dass der Grenzraum gesichert werde.

Ziel der mobilen Gesundheitschecks an den Grenzen ist es, dass die Menschen selbst Gewissheit haben, so Nehammer. Von der Landespolizeidirektion Tirol werden diese durchgeführt, so Nehammer.

1,6 Millionen Schutzmasken

1,6 Millionen Schutzmasken sind an die Gesundheitsdirektionen verteilt worden, sagt Verteidigungsministerin Tanner auf Nachfrage, wie die Regierung auf etwaige Quarantänemaßnahmen vorbereitet ist.

Nehammer betont, "das Heer ist die "Sicherheitsreserve der Republik". Es werde laufend miteinander kommuniziert und die Lage neu eingeschätzt. Man habe es derzeit mit zwei Herausforderungen zu tun. Den Grenzschutz ob der Migrationssituation in Griechenland und der Türkei sowie die Auswirkungen des Corona-Virus.