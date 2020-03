Doskozil: „Verteilung ist kein Thema“ / Mikl: „Wir sind schneller einsatzbereit“

Wie sie mit Macht umgehen, wie sie ihre absolute Mehrheit im Land kontrollieren lassen und was die Lehren aus der Flüchtlingskrise 2015 hätten sein sollen, die aber auf Europaebene nicht umgesetzt wurden, erzählen beide im KURIER-Interview.

KURIER: Frau Mikl-Leitner und Herr Doskozil, Sie haben beide das mühsame Ringen um Kompromisse in der Großen Koalition erlebt. Stabile Koalitionen zu finden wird immer schwerer. Sind sie erleichtert, dass Sie diese Debatten nicht führen müssen, dank absoluter Mehrheit?

Johanna Mikl-Leitner: Die Erfahrung mit der damaligen Bundesregierung ist, dass viel gegeneinander gearbeitet wurde. Und unter solchen Voraussetzungen ist das Ringen um Kompromisse nicht nur mühsam, sondern auch enden wollend erfolgreich. Wenn man daraus eine Lehre ziehen kann, dann, dass man im Gegeneinander nicht viel mehr erreicht, als faule Kompromisse. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Vertrauen in der Bevölkerung aus. Die Werte der damaligen Bundesregierung waren wahrlich schlecht. Ich gebe zu, mit einer absoluten Mehrheit sind Entscheidungen leichter zu treffen. Auf die Anliegen kann man schneller und klarer reagieren. Das macht sehr viel aus. In Niederösterreich gibt es aber keine ÖVP-Alleinregierung, sondern ein Proporz-System, in dem unsere Landsleute über die Wahlen direkt bestimmen, welche Partei mit wie vielen Sitzen in der Regierung vertreten ist. Derzeit sind das neben der ÖVP auch die SPÖ und die FPÖ. Trotzdem sind 98 Prozent der Beschlüsse in der Landesregierung einstimmig – weil wir nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten.

Herr Doskozil, Sie haben ein komplettes SPÖ-Regierungsteam. Im Umkehrschluss heißt das, Sie haben eine bessere Machtposition als Johanna Mikl-Leitner. Wie sehr kommt man da in Versuchung, eine dominante Politik zu machen?

Hans Peter Doskozil: Für das Burgenland ist das eine komplett neue Situation – auch für die Opposition. Noch nie stellte eine Partei alle Regierungsämter. Man muss ganz offen sagen: Beide, also wir – die Regierung – und die Opposition, befinden sich derzeit noch in der Phase der Rollenfindung. Regina Petrik ( Grüne) hat das in ihrer Rede sehr gut auf den Punkt gebracht, indem sie meinte, die Grünen müssen sich jetzt überlegen, wann gehen sie Kompromisse ein und wann machen sie scharfe Oppositionspolitik. Es würde ein schlechtes Bild abgeben, wenn man mit einer absoluten Mehrheit in dieser Form überall nur drüberfährt. Deswegen werden wir uns Gedanken machen, wie man mit Kontrollrechten umgeht.