Kurz warnt vor einem "Grenzsturm"

Hilfe vor Ort

Kurz bekräftigte, dass man weiterhin auf die „Hilfe vor Ort“ setze. Und er kündigte an, dass die Bundesregierung die Spenden der ORF-Hilfsaktion „Nachbar in Not“ verdoppeln will, um im syrischen Krisenherd Idlib zu helfen.

Für Österreichs Regierungschef sind angesichts der Situation an der türkisch-griechischen Grenze die Parallelen zur Flüchtlingskrise 2015 offenkundig – mit einem Unterschied: „Heute wird die griechische Außengrenze geschützt.“