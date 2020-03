Kurz über Coronavirus: Situation in Österreich "unter Kontrolle"

Sonntagvormittag mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Pressestunde, wichtigstes Thema: Die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich.

Die Regierung begegne der Situation mit "Transparenz". Hamsterkäufe und Schutzmasken, die nichts bringen würden, seien unnötig. Jedenfalls stellte der Bundeskanzler zu beginn der Sendung klar: "Es ist nicht angebracht in Panik zu verfallen."

Kurz: Mit weiteren Maßnahmen Grippewelle aussitzen

Kurz hat weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus angedeutet. Als Ziel nannte er, die Ausbreitung der neuen Krankheit bis nach Ende der aktuellen Grippewelle zu verzögern. Konkrete Maßnahmen nannte er nicht, deutete aber unter anderem die vorübergehende Schließung von Schulen und Kindergärten an.

"Was wir verhindern müssen ist, dass es eine rasche Ausbreitung des Coronavirus gleichzeitig mit der Grippewelle gibt", sagte Kurz. Andernfalls würde das Gesundheitssystem an seine Kapazitätsgrenzen stoßen. Derzeit gebe es zusätzlich zu den Corona-Infektionen nämlich noch über 100.000 Grippepatienten. "Jeder Tag, den wir jetzt gewinnen in der Ausbreitung, hilft uns, was unsere medizinischen Kapazitäten betrifft." Auch Italien strenge sich an, "weil ihnen sonst das Gesundheitssystem zusammenbricht".

