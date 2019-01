Feiertage - seit jeher ein Politikum

„ Feiertage kennzeichnen alle uns bekannten Kulturen“, sagt Klieber. Die Basis unserer Feiertage bildet das jüdische Pessach-Fest in Erinnerung an die Befreiung und den Auszug des jüdischen Volkes aus Ägypten. Da Tod und Auferstehung Jesu in die Pessachwoche fallen, schreiben die frühen Christen den jüdischen Festkalender fort: Aus Pessach wird Ostern.

Getaufte Feiertage

„Neben jüdischen wurden auch pagane Feiertage christlich getauft“, sagt Klieber. So wird die Wintersonnenwende zu Weihnachten.

Mit den Jahrhunderten wächst die Zahl der christlichen Feste, sodass „letztlich der ganze Kalender mit Feiertagen ausgefüllt ist. Welcher wie intensiv gefeiert wird, variiert von Region zu Region“, erklärt Klieber .

Maria und Josef

In Österreich gewinnt zum Beispiel die Marienverehrung im 17. Jahrhundert enorm an Bedeutung - auch als Spitze gegen die Protestanten. Zum Dank dafür, dass Wien im Dreißigjährigen Krieg nie besetzt wurde, weiht Kaiser Ferdinand III. Österreich 1646 der Unbefleckt Empfangenen, damit wird Mariä Empfängnis am 8. Dezember zu einem der wichtigsten Feiertage.