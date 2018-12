Warum „Mariä Empfängnis“ überhaupt ein Feiertag ist

"Unbefleckte Empfängnis"

Die katholische Kirche erinnert in Form eines Hochfests daran, dass Maria als einziger Mensch ohne Erbsünde war, vom ersten Augenblick ihrer Existenz an – die „unbefleckte Empfängnis“(lat. immaculata conceptio) eben. Frauen sollten früher am 8. 12. nicht arbeiten. Im Widerspruch dazu könnte man einen anderen alten Brauch sehen: Am 8. Dezember begann man nämlich auch mit dem Backen der Weihnachtsbäckerei.

