Postamt Christkindl, Caritas: Wo Briefe ans Christkind eintreffen

Insgesamt werden jährlich rund 1,8 Millionen Briefe über das Sonderpostamt geleitet. Für den begehrten Christkindl-Stempel muss man aber nicht eigens zum Postamt anreisen: Die Zusatzmarke "Über Postamt Christkindl" ist in jeder Postfiliale erhältlich. Frankierte Weihnachtspost mit dieser Zusatzmarke muss man unbedingt am Postschalter aufgeben (nicht in den Briefkasten werfen). Diese Briefe werden dann an das Postamt Christkindl weiter geleitet, mit dem entsprechenden Sonderstempel versehen und den Empfängern zugestellt.