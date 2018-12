Wie die Heilige Barbara zu ihren Zweigen kam

Es ist fast eine Art Lotteriespiel: Werden die am heutigen Barbaratag eingewässerten Zweige von Kirsch- oder anderen Obstbäumen genau am Heiligen Abend aufblühen?

Warum die Zweige nach der Heiligen Barbara benannt sind, ist nicht ganz klar. So wie auch die historische Existenz von Barbara nicht gesichert ist. Sie soll Anfang des vierten Jahrhunderts nach Christus in Nikodemia (dem heutigen Izmit in der Türkei) gelebt haben. Eine Legende besagt, ihr heidnischer Vater habe seine Tochter aus Eifersucht in einen Turm eingeschlossen, um sie am Heiraten zu hindern. Während der Vater auf Reisen war, ließ Barbara sich taufen.