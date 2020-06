Gestohlene Engerl sind wieder in Stadtbesitz

Eine erfreuliche Nachricht hatte am Dienstag das Rathaus zu vermelden: Die gestohlenen Engerl, die am Wochenende in Viehofen entdeckt wurden, sind wieder in guten Händen. Der Leiter des Fachbereichs Kultur, Thomas Karl, nahm die Figuren, wieder in Empfang: "Die Statuen werden selbstverständlich wieder an der Mariensäule montiert. Wir werden dabei aber auf jeden Fall auf eine weitgehend diebstahlsichere Verankerung achten." Wie der KURIER berichtete, fehlt von den Tätern noch jede Spur.