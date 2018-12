Advent, Chanukka und Diwali: Die erste Kerze verbindet

Traditionell essen die Familien ölige Speisen wie Krapfen und Kartoffelpuffer – genannt Latkes – und spielen das traditionelle Kreisel-Spiel um Süßigkeiten. Die Chanukka-Lieder auf Hebräisch kennen alle Kinder. Sie werden oft gefragt, ob sie zu Weihnachten Geschenke bekommen. Nein, denn die meisten jüdischen Familien feiern nur Chanukka und nicht Weihnachten. Große Päckchen-Aktionen sind da nicht üblich, kleine Geschenke für die Kinder schon. Es gibt eine noch eine Geschenke-Tradition: Die Kinder bekommen Chanukka-Geld geschenkt, das sie für wohltätige Zwecke spenden. So wie zu Weihnachten ist Chanukka eine besondere Zeit der Nächstenliebe, in der man Bedürftige unterstützt und am Fest teilhaben lässt.

Die festliche Atmosphäre ist Teil des Chanukka-Konzepts: Die Kerzenleuchter werden beim Fenster aufgestellt, damit die anderen Menschen an ihrem Licht teilhaben können. Wer gerne das abendliche Kerzenzünden miterleben möchte, kann von 2. bis 9. Dezember ins Jüdische Museum gehen (außer am Schabbat, dem 8. Dezember, www.jmw.at). In einer Ausstellung über die berühmten Damen der jüdischen Vorkriegsgesellschaft und ihre Salons wurde auch die Geschichte des ersten Weihnachtsbaums in Wien erzählt. Als gebürtige Deutsche kannte Fanny von Arnheim den Brauch und stellte 1814 in ihrem Wohnzimmer, in dem häufig Künstler und Intellektuelle zu Besuch waren, einen geschmückten Tannenbaum auf.