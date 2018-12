Warum "Stille Nacht" das berühmteste Weihnachtslied der Welt ist

„Dieses Lied hat wirklich eine Ausnahmeposition“, sagt Maria Walcher, Volkskundlerin und Musikwissenschaftlerin. Für ihr Buch „Ein Erbe für alle“ (Folio Verlag) befasste sie sich mit heimischen Bräuchen und Ritualen, die von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe Österreichs ernannt wurden (Anm.: mittlerweile sind es 117). 2011 schaffte es „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ auf die Liste. Was also macht es zum Ausnahmeweihnachtslied – wo doch auch Songs wie „White Christmas“ im Dezember auf- und abgespielt werden oder sich andere Austro-Kompositionen wie „Es wird scho glei dumpa“ weit verbreiteten? „Der Unterschied ist, dass diese Lieder nicht rituell gesungen werden, also nicht wie ‚Stille Nacht‘ nur in der Mette. Es gibt nichts Vergleichbares.“

Roter Faden durch die Adventzeit

Die weihnachtlichen Rituale beginnen freilich lange vor dem gemeinsamen „Stille Nacht“-Singen und ziehen sich wie ein roter Faden durch den Advent. Die Volkskundlerin erklärt, warum Bräuche gerade im Dezember so präsent sind: „Es war die Zeit, in der im bäuerlichen Leben weniger Arbeit anfiel. Die Ernte war eingebracht, man hatte wieder Zeit für Handarbeit, sich zusammenzusetzen, Geschichten zu erzählen und zu musizieren. Vieles davon haben wir übernommen. Das Finsterwerden löst etwas aus im Menschen, das hat auch mit Zurückziehen zu tun.“

Vor allem in ländlichen Regionen erleben alte Brauchtümer bei jüngeren Menschen einen Aufwind, beobachtet Walcher. Der urbane Raum sei hingegen stark von der Eventkultur geprägt, was etwa der jährliche Run auf die „Wiener Wiesn“ zeigt. Der religiöse Ursprung rückt in den Hintergrund.

Denn Veränderung macht auch vor Tradition keinen Halt – nicht einmal zu Weihnachten. Während manche Bräuche verloren gehen, entstehen neue, sagt Maria Walcher. Vor allem der amerikanische Einfluss wird sichtbar: „Den Weihnachtsmann gab es zum Beispiel früher bei uns noch nicht. Wir feiern heute sicher nicht mehr so wie unsere Großeltern.“ Gut, dass es verlässliche Konstanten gibt, die Jahrhunderte überdauern – so wie „Stille Nacht“.

