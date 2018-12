Anonymes Christkind: Von Engerln, Bengerln und Wichteln

Das Prozedere ist bekannt: Innerhalb einer Gruppe – Arbeitskollegen, Sportverein, Freundeskreis – zieht jedes Engerl ein Bengerl, das es bei einer Weihnachtsfeier oder im Laufe des Advents zu beschenken gilt (mittlerweile erledigen das Ziehen eigene Apps oder die Website www.wichtel-o-mat.de).

Bis nach der Geschenkevergabe herrscht strengste Geheimhaltung, die Identität des Engerls wird erst nach Öffnen des Packerls gelüftet. In Deutschland heißt das Spiel „ Wichteln“, angelehnt an die nordische Sagengestalt, die heimlich Gutes tut; in den USA „Secret Santa“ (geheimer Weihnachtsmann, Anm.). Vorgemacht haben es die Schweden: Beim „ Julklapp“ (bedeutet übersetzt ganz einfach „Weihnachtsgeschenk“) tauscht man am Julfest traditionell kleine Pakete aus.