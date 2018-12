Nikolaus oder Weihnachtsmann? Wer heute die Geschenke bringt

In der mitteleuropäischen Gegenwart sorgt dafür der alte „Einkehrbrauch“ vom Nikolo immer wieder für Kontroversen, etwa in Kindergärten. Da gibt es einerseits den Wunsch, Religiöses völlig herauszuhalten, andererseits die Mär von einem generellen Nikolaus-Verbot. In Wien sprachen sich heuer alle konfessionellen und überkonfessionellen Kindergarten-Träger für die Vermittlung der Traditionen der Weihnachtszeit aus – auch das Nikolo-Fest, das aber je nach Organisation unterschiedlich gestaltet wird.