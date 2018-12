Keine Panik vorm Krampus! Woher stammt der Brauch überhaupt?

Auch Ethnologin Helga Maria Wolf bezeichnet den Krampus als „pelzige Teufelsgestalt“. Der Name rühre von seinen Krallen („Krampen“) her, die Kette, mit der der Krampus so gern furchteinflößend rasselt, erinnere an den gefallenen und in der Hölle angeketteten Engel Luzifer. Dafür würde sprechen, dass die Krampusse der Vorweihnachtszeit früher Flügel trugen. Die Rute wiederum kam später als klassisches „Erziehungsmittel“ dazu.