Nach EuGH-Urteil: Wird der Karfreitag ein Feiertag für alle?

Österreich hat derzeit 13 Feiertage, kommt bald einer hinzu? Bei Österreichs Wirtschaft und Industrie herrscht nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ( EuGH) über den Karfreitag jedenfalls Aufregung. Und auch die evangelische Kirche ist noch nicht ganz beruhigt.

Die Spanne nationaler Feiertage in Europa ist groß: Die Belgier haben 20, die Briten zum Beispiel nur acht. Aber: Es gibt daneben oft auch regionale oder – wie in Spanien – kommunale Feiertage.

EuGH-Urteil verlangt nach Neu-Lösung

Österreichs Unternehmen könnten nun verpflichtet werden, allen Beschäftigten am Karfreitag Feiertags-Zuschläge zu bezahlen. Der EuGH entschied am Dienstag, ein bezahlter Feiertag nur für bestimmte Religionen sei nicht zulässig. Derzeit bekommen in Österreich nur Mitglieder der evangelischen Kirchen AB und HB, Altkatholiken sowie Methodisten ein Karfreitags-Entgelt - für sie ist er ein Feiertag in Österreich.

Das sei diskriminierend, haben die EU-Richter in Luxemburg entschieden. In Österreich muss jetzt eine Lösung gefunden werden. Die Sozialpartner sind – wenig überraschend – uneins, und die Regierung will sich noch bedeckt halten und die Angelegenheit prüfen.

Einzig die Glaubensvertreter – evangelisch wie katholisch – haben ähnliche Lösungsvorschläge.