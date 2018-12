Verlängerung: So planen Sie Ihren Urlaub im Jahr 2019 am besten

Mitte Juni gibt es dann die Möglichkeit mit 8 Urlaubstagen für ganze zwei Wochen ans Mittelmeer zu fahren und schon den ersten Badeurlaub zu machen. Möglich machen es Pfingstmontag am 10. Juni und Fronleichnam am 20. Juni. Einen zweiten Badeurlaub kann man dann Mitte August nachschieben, denn Mariä Himmelfahrt ist wie immer am 15. August und das ist 2019 ein Donnerstag.

Der Nationalfeiertag fällt auf einen Samstag, Allerheiligen bietet aber am Freitag darauf die Möglichkeit, einen Thermenurlaub einzuplanen.

Im Dezember fällt der

8. 12. als zusätzlicher Feiertag leider aus, dafür liegen die Weihnachtsfeiertage 2019 relativ gut. Der 25. und 26. Dezember sind in der Mitte der Woche und auch Silvester ist an einem Mittwoch. Mit nur 5 Urlaubstagen kann man so 12 Tage freinehmen. Da bleibt genug Zeit, um Geschenke zu kaufen und dann mit der Familie zu feiern. Schönen Urlaub.