Steckbrief: Wandel-Spitzenkandidat Fayad Mulla

Name: Fayad Mulla

Geburtsdatum: 19.12.1980

Wohnort: Wien

Erlernter Beruf: Studium der Internationalen Entwicklung

Initialzündung für politisches Engagement: Die Erkenntnis, von keiner Parlamentspartei vertreten zu werden.

Politisches Vorbild: Es gibt viele interessante Personen, die mich inspirieren, aber keine, die ich vollumfänglich als ein Vorbild betrachten würde. In Österreich würde ich trotzdem Kreisky sagen.

Mein Lieblingsessen: Pizza Diavola

Mein Lieblingsgetränk: Himbeersaft

Dieses Eis esse ich am liebsten: Nachdem nach 40 Jahren der Geschmack des Erdbeer-Cornettos geändert wurde, hab ich keines mehr.

Mein Lieblingsbuch: Der Graf von Monte Christo

Lieblingsband/-musiker: So etwas habe ich nicht, aber viele Lieblingsnummern aus unterschiedlichsten Musikrichtungen.

Lieblingsfilm/-serie: V for Vendetta

Meine beste Eigenschaft: Debatten sachlich zu führen und Gegenargumente nicht als persönliche Angriffe zu nehmen, sondern diese auch anzuerkennen.

Meine schlechteste Angewohnheit: Noch immer Twitter zu benutzen, da dieses immer mehr zum Schaden der Gesellschaft arbeitet.

Mein liebster Ausgleich zum Berufs-/Alltagsstress: Freunde treffen, reisen, Computer spielen, sporteln

Darüber muss ich lachen: springende Babyziegen

Ich ärgere mich über: lügende Politiker

Die beste Abkühlung an heißen Tagen ist: Eine Wassermelone und die Donauinsel

Mein liebster Dialektausdruck: Na serwas

Hier ist es in Österreich am schönsten: Mit dem Boot auf Österreichs Flüssen und Seen

Österreich in 3 Worten: Herzig, geordnet und überheblich