Familienministerin Raab: "Familie ist dort, wo Kinder sind"

Gerade Corona zeigt uns aber bereits jetzt und seit Monaten, wie schwer die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist.

Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen gibt es im Moment zum empfohlenen Homeoffice und zum Homeschooling leider keine Alternative. Das einzige, was wir machen können, ist die Familien so gut wie möglich finanziell zu entlasten. Beim Familienhärteausgleichsfonds können Familien, die in Geldnöten sind, um Unterstützung ansuchen. Zudem gibt es den Familienbonus und die Möglichkeit des Unterhaltsvorschuss‘. Wir haben zudem fast 400 Familienberatungsstellen österreichweit und zahlreiche Einrichtungen, die sich speziell an Frauen richten und an die sich Menschen wenden können.



Auch, wenn es um Gewalt in der Familie geht.

Die Zahlen betreffend Betretungs- und Annäherungsverbote sind zu Beginn der Pandemie auf rund 1000 Fälle pro Monat gestiegen und seitdem auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Im Jänner halten wir bei derzeit 800 Fällen. Klar ist: Jeder Fall ist einer zu viel und ich will, dass jede Frau und jedes Kind angstfrei in Österreich leben kann.

Corona betrifft uns alle – unabhängig des Geschlechts, der Generation und des Status‘ – und belastet zunehmend psychisch.

Wir wissen um diese Belastung. Bei der Frauenhotline rufen beispielsweise mehr Ratsuchende an. Deshalb haben wir unser Angebot aufgestockt, in Zeitungen, TV und im Internet Werbung gemacht, um auf die diversen Beratungsstellen aufmerksam zu machen bis hin zu Flyern, die in Supermärkten aufliegen, und alle Telefonnummer beinhalten.

Apropos Internet und als Integrationsministerin gefragt: Was versprechen Sie sich von den digitalen Deutsch- und Wertekursen?

Wir haben die Kursmaßnahmen stark in den digitalen Bereich verlagert, wobei ich dazu sagen muss, dass die Deutschkurse natürlich besser genutzt werden können, wenn schon ein gewisses Sprachniveau gegeben ist. Als Integrationsministerin ist es mir ein großes Anliegen, dass die Asylberechtigen die deutsche Sprache erlernen, aber gleichzeitig hat jetzt der Gesundheitsschutz oberste Priorität. Daher gibt es seit Kurzem mehrsprachige Informationen zum Lockdown, zu den Corona-Schutzmaßnahmen, Massentests und Impfungen.

Wie wird das Testangebot von Migranten angenommen?

Wir haben keine Zahlen, die eine Korrelation zwischen Testteilnahme und Migrationshintergrund darlegen. Damit das Angebot nicht weniger gut angenommen wird, haben wir mehrere Initiativen gestartet. Deshalb stellen wir die Informationen in 17 Sprachen zur Verfügung, verschicken SMS und versuchen über Multiplikatoren – von Deutschkurs-Trainern bis Sozialarbeitern – auf das Angebot in mehreren Sprachen aufmerksam zu machen. Es geht aber schon auch darum, sich die Informationen auch zu holen.