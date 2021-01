Heinisch-Hosek kritisiert Raab und "männliches" Krisenmanagement

Ein Bisschen etwas sei in diesem Jahr weitergegangen, aber: "Wenn die Regierung etwas macht, das wir schon lange fordern, dann macht sie nur halbe Sachen."

Heinisch-Hosek nannte aus ihrer Sicht etwa als Beispiel den Rechtsanspruch auf die Sonderbetreuung, die Freistellung schwangerer Frauen - das sollte für alle gelten, oder die Senkung der Mehrwertsteuer auf Hygieneartikel, denn diese sollte ganz wegfallen.

Die SPÖ-Frauen starten am 18. Jänner mit dem Barbara Prammer Symposium in Form einer Videokonferenz ins neue Jahr. Beim kommenden Frauentag werde man "laut auf der Straße" und ebenso auf Social Media aktiv sein, kündigte die Bundesfrauenchefin an. Gefordert seien "intelligente Beschäftigungsmodelle", die eine Vereinbarkeit ermöglichen, sowie konkrete Programme bezüglich der Digitalisierung, "damit Frauen das nächste Jahr finanziell gut überstehen".

Wechsel an Spitze der SPÖ-Frauen

An der Spitze der SPÖ-Frauen wird es nächstes Jahr zu einem Wechsel kommen. Heinisch-Hosek, seit 2009 in dieser Funktion, tritt selbst nicht mehr an, ihre Nachfolge ist noch offen. Die Frauenkonferenz wird voraussichtlich im Herbst stattfinden, wie gehabt vor dem Bundesparteitag. Mit der Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner zeigte sie sich "sehr zufrieden", zumal sich gerade in der Coronapandemie zeige, "dass Krisenmanagement auch anders sein könnte".