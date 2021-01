Falls Corona-Krise endet: Erhoffte Konsum-Party bleibt wohl aus

Auf Krise folgt Krise

Die "landläufige Meinung", dass nach der Krise wieder mehr konsumiert, gereist und gefeiert werde, treffe jedenfalls "aktuell noch nicht zu", schlussfolgert Bachmayer. Wohl auch deshalb, weil sich trotz Impfung und angesichts der Virus-Mutationen noch nicht vorhersagen lasse, wann die Krise tatsächlich vorüber sei.

Zudem stelle sich die Frage, "ob wir dann nicht von einer Krise ohne Zeitverzug in die nächste taumeln", so Bachmayer. Eine massive Krise am Arbeitsmarkt, als Folge der Corona-Krise, zeichnet sich deutlich ab. Auch deshalb hat Bachmayer zumindest kurzfristig kaum Hoffnung, dass sich die Spar-Stimmung ändert: "Es wird nicht so sein, dass die Menschen wieder vermehrt Geld ausgeben und damit die Wirtschaft ankurbeln. Viel eher könnte es jetzt zu einem Angstsparen kommen, dass ansatzweise 2020 schon zu sehen war."