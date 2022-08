Fall Tina: Warum sich der Minister im Recht fühlt und wie es für die Familie weitergeht

Lukas Gahleitner-Gertz, Jurist bei der Asylkoordination, hält die Aussage für „unredlich“. Es stimmt, der VwGH habe in seinem Erkenntnis „ein Türchen offengelassen“: Es gibt einen behördlichen Ermessensspielraum.

Was Karner nicht erwähnt hat: Ob eine Abschiebung rechtmäßig ist, muss zum Zeitpunkt der Durchführung entschieden werden.

Im Fall Tina verging viel Zeit, weil sich die Mutter der Abschiebung entzogen hat. Die Kinder sollen dafür aber nicht büßen müssen, ihr Wohl geht vor, entschied das Bundesverwaltungsgericht und erklärte die Abschiebung für rechtswidrig.

Neu ist nur, dass das Asylamt (BFA) Amtsrevision erhoben hat – und nun beim VwGH abgeblitzt ist. „Damit ist klar: Die Abschiebung war immer unzulässig“, sagt Gahleitner-Gertz.

Kindeswohl

Am Mittwoch äußerte sich Justizministerin Alma Zadić via Twitter in Richtung Karner: Höchstgerichtliche Entscheidungen seien „zu respektieren und einzuhalten, natürlich auch von staatlichen Behörden“. Es gehe hier „um nicht weniger als das Wohl, die Chancen und die Zukunft von Kindern“.