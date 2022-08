Karner: "Den Schleppern nicht die Deutungshoheit überlassen"

Asyl: "Staat braucht Überblick"

Zuletzt seien die Kontrollen und die Zusammenarbeit mit Ländern wie Ungarn und Serbien intensiviert worden. Experten sagen, dass die Asylanträge gerade wegen der strengen Kontrollen gestiegen sind: Viele Flüchtlinge wollen gar nicht in Österreich bleiben, sondern weiterreisen. Werden sie aufgegriffen, müssen sie zwangsläufig einen Antrag stellen.

Innenminister Karner sagt, es sei "Aufgabe des Rechtsstaates, zu kontrollieren, wo es notwendig ist". Es sei wichtig, dass der Staat auch einen Überblick über die Situation hat. Zudem seien bei diesen Kontrollen heuer bereits 341 Schlepper festgenommen worden.

Rückkehrberatung intensivieren

Was die Abschiebungen betrifft, sieht Karner noch Aufholbedarf: "Die Rückkehrberatung muss noch intensiver werden." In Österreich reisen rund 60 Prozent der Asylwerber freiwillig zurück in ihre Heimat, 40 werden abgeschoben. In Dänemark beträgt das Verhältnis 90 zu 10.

Auf EU-Ebene müsse etwas in Sachen Visa-Freiheit getan werden: Viele kommen über Serbien mit dem Flugzeug. Das Problem betreffe viele Ländern in Europa, nur die EU könne dem einen Riegel vorschieben, sagt Karner.

Fall Tina: Familie kann neuen Antrag stellen

Auch zum Fall Tina nahm der Innenminister nochmals Stellung. Wie berichtet, hat der Verwaltungsgerichtshof festgestellt, dass die Abschiebung des Mädchens und seiner Familie nach Georgien rechtswidrig war. Karner beharrt aber darauf: Die Behörde hätte nach dem negativen Asylbescheid "so oder so" entscheiden können - sie habe einen Handlungsspielraum eben so genutzt, die Familie abzuschieben.

Tina hält sich derzeit mit einem Schülervisum in Österreich auf, ihre Familie ist noch in Georgien. Karner sagt in der "ZiB2", das sei "gut so". Auf die Frage, ob die Familie wieder nach Österreich kommen kann oder ob die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshof irgendwelche Konsequenzen habe, geht der Minister nicht ein, stellte aber in den Raum, dass die Familie ja wieder einen Antrag stellen könne und dieser dann geprüft werde.