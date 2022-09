Fall Tina: Van der Bellen zitierte Innenminister Karner zu sich

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) "in die Hofburg gebeten", um über aktuelle Fragen zu sprechen. Thema war dabei "auch die Wichtigkeit eines funktionierenden Rechtsstaates und die Rolle von Kommunikation in der politischen Arbeit", teilte der Bundespräsident via Twitter mit. Karner ist zuletzt mit Aussagen zum "Fall Tina" und zum Suizid der von Impfgegnern bedrohten Ärztin Lisa-Maria Kellermayr in Kritik geraten.