Präsidialer Rundumschlag: Van der Bellen liest Politik am Berg die Leviten

Rechtspopulisten dürfen sich angesprochen fühlen. Ohne Parteien oder Politiker beim Namen zu nennen, teilt der Bundespräsident zwischen den Zeilen aus. Politiker dürften die eigenen Fähigkeiten „nicht zur persönlichen Bereicherung, nicht für die eigenen Freunderln“ einsetzen.

Gespräch mit Karner

Ein anderes No-Go für Van der Bellen, offenkundig an VP-Innenminister Gerhard Karner gerichtet, ist es, „die Rechtsstaatlichkeit infrage zu stellen“. Mit ihm werde er in den nächsten Tagen „das Gespräch suchen“, so der Präsident auf Nachfrage in Anspielung auf den Fall der abgschobenen Tina.

Gleich zu Beginn seiner Rede kommt der Ex-Grüne-Chef auf die Klimakrise zu sprechen. Beim Kampf gegen diese will er „keine Ruhe geben.“ Man müsse den Menschen „die Wahrheit sagen, auch wenn sie unbequem ist.“, Er selbst stehe für „Stabilität und Verlässlichkeit“.