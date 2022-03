Ex-Justizminister Böhmdorfer: Verzicht auf Impfpflicht ist riskant

Zweiter Punkt: Der Schaden muss schwerwiegend sein und durch Hilfszahlungen nicht ausreichend kompensiert sein.

Dritter Punkt: Der Amtsträger – in diesem Fall der Gesundheitsminister – muss schuldhaft oder fahrlässig gehandelt haben. Politisches Kalkül wäre da ein Faktor.

Wir erinnern uns: An der Impfpflicht gab es viel Kritik und in der Politik geht die Sorge um, bei der nächsten Wahl abgestraft zu werden. Zuletzt hat die Impfgegner-Partei MFG an Boden gewonnen. Im Herbst ist die Hofburg-Wahl, 2023 sind Landtagswahlen in Niederösterreich, Tirol, Kärnten und Salzburg.