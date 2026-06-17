Ex-Finanzminister Grasser wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Anklage gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser sowie gegen die Ex-Lobbyisten Walter Meischberger und Peter Hochegger eingebracht. Der Vorwurf: Abgabenhinterziehung in Millionenhöhe. Das Trio soll Bestechungsgelder aus dem BUWOG-Skandal in den Jahren 2005 bis 2007 bewusst nicht in den Steuererklärungen angegeben haben.

Steuerliche Aufarbeitung eines Korruptionsskandals

Der Fall hat Vorgeschichte: Grasser, Mieschberger und Hochegger wurden bereits rechtskräftig wegen Bestechung und Untreue im Zusammenhang mit der Privatisierung der Bundeswohnbaugesellschaften (BUWOG) und der Einmietung der Finanzdienststellen in den Linzer „Terminal Tower" verurteilt. Der Oberste Gerichtshof (OGH) stellte fest, dass bei diesen Vorgängen rund zehn Millionen Euro an Schmiergeldern flossen. Grasser wurde zu vier Jahren Haft verurteilt.

Nun folgt die steuerliche Aufarbeitung: Die Staatsanwaltschaft wirft drei Angeklagten vor, die damals erhaltenen Bestechungsgelder gegenüber den Steuerbehörden verschwiegen zu haben. Dadurch seien zu niedrige Abgabenfestsetzungen bewirkt und insgesamt rund 4,9 Millionen Euro an Steuern hinterzogen worden. Den Beschuldigten wird zudem vorgeworfen, sich bei der Steuerhinterziehung aktiv und wechselseitig unterstützt zu haben.