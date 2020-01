Grasser-Prozess: Meischberger gab Grasser Geheimnamen

Im Monsterprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere wird derzeit die Causa Telekom verhandelt. Dabei war heute eine Büromitarbeiterin der beiden Angeklagten Grasser und des Lobbyisten Walter Meischberger geladen. Sie war bei der Gesellschaft ZehnVierzig von Meischberger angestellt und auch für Grassers Value Creation tätig.

Richterin Marion Hohenecker hielt der Zeugin A. L. Protokolle aus der Telefonüberwachung von Meischberger von Anfang des Jahres 2010 vor, wonach Meischberger sie bat, einem "Freund" über zahlreiche Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit der Causa Buwog zu erzählen. Auf die Frage der Richterin, wer dieser Freund sein kann, meinte die Zeugin nach einer Nachdenkpause, dass dies wohl Grasser war - schränkte aber gleich wieder ein, dass sie sich nicht sicher ist.

15 Jahre her

Ein weiteres Mal ist ein einem Telefonat von "Walter Rotensteiner" die Rede. Laut dem Gespräch und der Aussage der Zeugin war dies ein Synonym. Möglicherweise sei das für Grasser verwendet worden, aber sicher ist sie sich nach 15 Jahren nicht mehr, betonte die Zeugin, die sichtlich um ihre Aussagen rang. Vielleicht sei sie auch dadurch beeinflusst, dass die Polizei unter das Protokoll geschrieben hatte, mit Rotensteiner sei womöglich Grasser gemeint.

Meischberger erklärte anschließend, diese Synonyme seien verwendet worden, weil er wusste dass er abgehört wird, aber andere Menschen nicht in die Ermittlungen reinziehen wollte. Die Richterin wollte dann wissen, wer mit "Walter Rotensteiner" gemeint war - woraufhin Meischberger nicht ausschloss, dass damit Grasser gemeint war. "Ich wollte alle Menschen schützen, mit denen ich in der Zeit damals positiv zusammengearbeitet habe und die es nicht verdient haben in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden", so Meischberger zur Richterin.