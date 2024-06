Wie die Kandidaten im EU-Wahlkampf performt haben

Andreas Schieder, SPÖ: Vermied Unangenehmes

Auch Andreas Schieder sei „kein Kandidat, der die Zielgruppen der SPÖ groß erweiterte“. Er habe gleichsam keine Fehler gemacht und unangenehme Themen vermieden. „Die hätte es durchaus geben können“, sagt Hofer.

Beispiel? SPÖ-Parteichef Andreas Babler hatte die EU 2020 in einem Video-Interview noch als das „aggressivste, außenpolitische, militärische Bündnis, das es je gegeben hat“, bezeichnet. Auch wenn sich Babler davon distanziert hat, hält es Hofer für klug, dass sich der SPÖ-Chef kaum in den EU-Wahlkampf einmischte. Die Umfragen prophezeien Schieder ein Niveau wie 2019: Platz zwei mit rund 24 Prozent. Kein Erfolg, aber: „Wenn es gelänge, an der ÖVP vorbei zu ziehen, liegt der komplette Negativfokus der Medien natürlich auf der ÖVP.“ Inhaltlich versuchte sich die SPÖ im Wahlkampf als Umweltpartei – etwa beim Renaturierungsgesetz. Und sie habe ihre Migrationslinie „deutlich nachgeschärft“, so Hofer. Denn auch die Roten fordern nun Abschiebungen krimineller Asylwerber nach Afghanistan oder Syrien.