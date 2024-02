Nach dem Trump-Schock: Europa will sich selbst verteidigen – und streitet darüber: wie

Dazu kommt in Berlin der Ärger über Frankreichs Staatsführung, die in Fragen Rüstung viel verspreche, aber wenig halte. Schon bei der dringend benötigten militärischen Unterstützung für die Ukraine sei Frankreich säumig. Deutschland werde weitgehend alleine gelassen.

Egal, ob es um die versprochenen, aber weiterhin fehlenden europäischen Granaten für die ukrainische Artillerie geht oder um längerfristige Rüstungsprojekte. Europas Waffenindustrie müsste dafür ihre Produktion massiv aufstocken. Dafür aber fehlt es an Arbeitskräften, Rohstoffen, vor allem aber fixen Verträgen mit den staatlichen Auftraggebern, und das über viele Jahre. Erst dann werde produziert.

Rüstung im Alleingang

Diese Produktion will die EU in Zukunft strikter koordinieren. Weil jeder Staat auf eigene Faust Rüstungspolitik betreibe, sei Europa trotz hoher Militärausgaben nicht in der Lage sich selbst zu verteidigen, kritisiert etwa der deutsche EU-Abgeordnete David McAllister. Er fordert in der Bild „gemeinsame Beschaffung von Waffen und Gerät. Große deutsche oder französische Waffenschmieden aber legen in der Praxis keinen großen Wert darauf, gemeinsam zu produzieren – und das für eine EU, die dann gemeinsam bei ihnen bestellen würde. Das Geschäft mit Waffen ist umso lukrativer, je mehr Kunden man hat, die kleine Stückzahlen bestellen.