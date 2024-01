General Brieger schließt EU-Armee langfristig nicht aus

Für den Ausbau der Battlegroups brauche es jedoch höhere Verteidigungsbudgets sowie mehr ausgebildete Soldaten. Hier sieht er noch Mängel. Seiner Erfahrung nach wären die Kapazitäten, um 5.000 Mann bereitzustellen, "grundsätzlich sehr wohl vorhanden", allerdings gebe es noch keine endgültige politische Einigung. "Wir versuchen Anreize zu schaffen, indem bestimmte Kosten wie für den Transport gemeinschaftlich getragen werden", betonte der Vorsitzende des EU-Militärausschusses, der auch erklärte, sich mit dem ungarischen Generalstabschef "ausgezeichnet" zu verstehen.

Ein weiteres Problem ist, dass es in "Europa bedauerlicherweise eine Unzahl verschiedener Fahrzeuge, Flugzeuge und Waffensysteme" gebe. "Wir arbeiten jetzt aber in die Richtung, diese Vielfalt zu verringern, dafür aber mehr gemeinsame Projekte und Beschaffungen zu forcieren. Auch wenn es teils noch Zukunftsmusik ist", so der General.

"Russland darf Krieg nicht gewinnen"

Außerdem plädierte Brieger für die weitere Unterstützung der Ukraine. "Russland darf den Krieg nicht gewinnen." Brieger erläuterte: "Die Sicherheit der Ukraine ist aufs Engste mit der Sicherheit Europas verbunden." Eine russische Kontrolle über die Ukraine würde den russischen Einfluss um viele 100 Kilometer nach Westen verschieben und damit ein ähnliches Gefährdungspotenzial wie im Kalten Krieg herbeiführen. Im Baltikum sei die "russische Nachbarschaft deutlich spürbarer als in Brüssel".

Sollte Europa angegriffen werden, würde "dann sowohl die Beistandspflicht des EU-Vertrags als auch des Artikels 5 der NATO, also die kollektive Verteidigung, angewandt werden", erläuterte Brieger die rechtliche Situation. "Pragmatisch gesehen wäre wohl die NATO der primäre Akteur, weil sie über ein Führungssystem verfügt, das in diesem Umfang in der EU nicht - oder noch nicht - ausgebaut ist. In einem solchen Szenario hätte aber auch die EU Schutzaufgaben zu übernehmen, etwa im Bereich des Schutzes kritischer Infrastrukturen."

Den Raketenschutzschirm "Sky Shield" als europäische Initiative findet Brieger sinnvoll. Verständnis zeigte er für Frankreich, das "die verständlichen Bedenken hatte, sich anzuschließen, wenn sie ihre eigenen Technologien nicht anbieten kann." Die wesentlichen Komponenten stammen aus den USA, Israel und Deutschland. "Wenn man eine Möglichkeit gefunden hätte, um Frankreich einzubinden, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen." Außerdem bekräftigte Brieger, dass Sky Shield mit der österreichischen Neutralität vereinbar sei, "solange die Entscheidung über einen Waffeneinsatz in österreichischer Hand bleibt."