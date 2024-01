Ukraine und Russland melden erneut gegenseitige Luftangriffe

Zuvor hatte auch der Moskauer BĂŒrgermeister Sergej Sobjanin von einem neuen vereitelten Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt berichtet. Das Flugobjekt sei im Moskauer Gebiet abgeschossen worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurde zudem eine Drohne im Leningrader Gebiet abgeschossen. Es habe sich jeweils um Versuche gehandelt, "TerroranschlĂ€ge" gegen russische Regionen zu verĂŒben, hieß es.

Den Krieg gegen die Ukraine hatte Russland am 22. Februar 2022 begonnen. Die Ukraine verteidigt sich mit Hilfe westlicher VerbĂŒndeter gegen den russischen Angriffskrieg. Bei seinem Abwehrkampf beschießt das Land auch immer wieder russisches Staatsgebiet - sowohl in der Grenzregion als auch im Hinterland. Die SchĂ€den oder Opferzahlen stehen in Russland dabei allerdings in keinem VerhĂ€ltnis zu den schweren Kriegsfolgen in der Ukraine.