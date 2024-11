EU-Kommission: Warum Brunner heute beim Hearing durchrasseln könnte

Warum ist Brunner dennoch pessimistisch? Die Sozialdemokraten könnten sich querstellen und EVP-Kandidaten ablehnen, solange sie ihre eigenen nicht durchgebracht haben. In diesem Fall müsste Brunner schriftliche Fragen beantworten. Genügt auch das nicht, muss er am 14. November zum zweiten Hearing antreten. Dort reicht eine Mehrheit von 50 Prozent – und die gilt als gesichert.

Die Frontlinien verlaufen woanders

Klar ist auch: Brunner ist prinzipiell kein Wackelkandidat und spielt in den aktuellen Debatten in Brüssel keine größere Rolle. Die Frontlinien verlaufen woanders.

Zwischen den Christdemokraten der EVP und den Sozialdemokraten im EU-Parlament hat sich die Stimmung schon Wochen vor den Kommissarsanhörungen merklich eingetrübt. Vor allem die Sozialdemokraten werfen der EVP vor, mit den Fraktionen am rechten Rand gemeinsame Sache zu machen. Zwei eigentlich unbedeutende Abstimmungen im EU-Parlament wurden da zum Beweis dieses Pakts mit Rechtsaußen stilisiert.

Spanien gegen Italien

Der Kommissarskandidat, der genau deshalb in die Schusslinie der Sozialdemokraten geraten ist, ist der Italiener Raffaele Fitto. Für ihn hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen obendrein den Posten eines Vizepräsidenten der Kommission vorgesehen. Für die Sozialdemokraten inakzeptabel. Als Mitglied der rechtspopulistischen Fratelli d’Italia ist Fitto Parteikollege und enger Vertrauter von Italiens Premierministerin Giorgia Meloni. Im EU-Parlament gehören die Fratelli d’Italia zur Rechtsfraktion EKR – und mit der wollen die Sozialdemokraten auf keinen Fall gemeinsame Sache machen.

Doch der Italiener in einer so mächtigen Position ist auch von der Leyens Zugeständnis an Rom und damit an die drittgrößte Wirtschaftsmacht der EU.