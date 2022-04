Erste Rücktrittsaufforderungen an Landeshauptmann Markus Wallner

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zeigt sich am Donnerstag in einem Puls24-Interview "entsetzt“ über das von der ÖVP in Vorarlberg geschaffene System und forderte den Rücktritt von ÖVP-Landeshauptmann Wallner. Es sei ihr „Verständnis von politischer Verantwortung, dass der Landesparteiobmann, Landeshauptmann die Verantwortung übernehmen muss“, so Meinl-Reisinger: "Er sagt ja auch, er hat's gewusst - auf was wartet er noch?“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sieht wiederum Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in der Ziehung: "Der türkise Sumpf muss vollständig trockengelegt werden. Nehammer muss zu den skandalösen Machenschaften in seiner Partei Stellung beziehen.“ Der Versuch des Kanzlers, durch diese Affäre durchzutauchen, sei nicht länger tragbar, so Deutsch